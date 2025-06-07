На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-голкипер Малафеев провел гендер-пати на стадионе «Зенита»

Бывший вратарь Малафеев устроил гендер-пати на стадионе «Зенита»

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев и «Зенита» вместе со своей супругой — гимнасткой Ангелиной Шкатовой — провел гендер-пати на стадионе петербургского клуба. Соответствующее видео опубликовала Шкатова в своем Telegram-канале.

Малафеев станет отцом в четвертый раз. Пара ждет сына.

Малафееву 45 лет. Шкатова всего на два года старше его дочери Ксении. О романе пары стало известно в декабре 2024 года, свадьбу они сыграли в феврале 2025 года.

Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В ноябре 2017‑го он был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. В мае 2020‑го покинул клуб.

В составе сборной России он провел 30 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

Шкатова в составе сборной России стала серебряной призеркой летних Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье. Она — трехкратная чемпионка мира и двукратная победительница европейского первенства.

Ранее Матвей Сафонов пошутил о своей ошибке в матче с Нигерией.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами