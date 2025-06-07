Экс-голкипер Малафеев провел гендер-пати на стадионе «Зенита»

Бывший голкипер сборной России Вячеслав Малафеев и «Зенита» вместе со своей супругой — гимнасткой Ангелиной Шкатовой — провел гендер-пати на стадионе петербургского клуба. Соответствующее видео опубликовала Шкатова в своем Telegram-канале.

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Малафееву 45 лет. Шкатова всего на два года старше его дочери Ксении. О романе пары стало известно в декабре 2024 года, свадьбу они сыграли в феврале 2025 года.

Голкипер на протяжении всей карьеры выступал только за петербургский клуб. В составе «Зенита» Вячеслав стал четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, трехкратным обладателем Суперкубка России, обладателем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. В ноябре 2017‑го он был назначен на пост заместителя спортивного директора «Зенита» по общим вопросам. В мае 2020‑го покинул клуб.

В составе сборной России он провел 30 матчей, в которых пропустил 25 мячей.

Шкатова в составе сборной России стала серебряной призеркой летних Олимпийских игр в Токио в групповом многоборье. Она — трехкратная чемпионка мира и двукратная победительница европейского первенства.

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