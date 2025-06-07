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Блогер объяснил сенсационное поражение Майка Тайсона

Блогер Женя Ершов заявил, что Майк Тайсон проиграл Джейку Полу ради денег
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Global Look Press

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему Майк Тайсон проиграл американскому блогеру Джейку Полу в боксерском поединке.

«Джейк Пол всю жизнь занимался боксом — не забывайте об этом. Даже если это и постановка, нужно помнить о том, что бокс в американском сегменте — это шоу, большой бизнес.

За многими боксерами по типу Майка Тайсона стоит мафия. Естественно, Тайсон продвигал свои интересы: там, где надо, он выигрывал, потому что были большие деньги за это.

Эта победа Тайсону была вообще не нужна. Он заработал много денег и ушел. А Джейку — огромный плюс к его медийности», — сказал Ершов.

Блогер отметил, что не стал бы повторять путь Джейка Пола и выбирать себе в соперники возрастных спортсменов. На момент поединка Полу было 27 лет, а Тайсону — 58.

Ершов сказал, что мог бы позвать на поединок бывшего бойца UFC Алексея Олейника, но не стал этого делать. На данный момент Олейнику 47 лет, а блогеру — 26.

Тем не менее в 2023 году Ершов сразился в октагоне с Александром Емельяненко, которому проиграл болевым приемом.

Ранее блогер заявил, что Александр Емельяненко завершил карьеру.

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