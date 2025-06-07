Емельяненко завершил карьеру, заявил блогер Женя Ершов

Боец поп-ММА, популярный блогер и музыкант Женя Ершов в интервью «Газете.Ru» объяснил, почему сорвался его реванш с Александром Емельяненко, который обещала ему сторона бойца.

«Это связано с тем, что если бы я выиграл — а у меня все шансы были, и это было видно, — то для Александра это точно было бы завершением карьеры. Сейчас об этом сложно говорить, потому что Александр завершил карьеру, как я понимаю», — сказал Ершов.

Блогер заявил, что хотел бы еще раз выйти в октагон с Емельяненко, поскольку тот является его кумиром.

«В этом плане я не то чтобы был уверен в своей победе. Для меня просто еще раз выйти на ринг с таким человеком — это просто что-то недостижимое. Это как выйти со своим кумиром, за которого ты всегда болеешь и которого ты смотришь по телеку. Это что-то нереальное! Я бы, конечно, это повторил, но, возможно, это уже никогда не случится», — предположил Ершов.

Блогер провел поединок с Александром Емельяненко в 2023 году и был близок к победе, однако попался на болевой прием опытного самбиста и сдался.

Емельяненко до сих пор не объявил о завершении карьеры, но был вынужден отменить свой последний поединок из-за проблем со здоровьем. Боец перенес операцию и продолжает восстановление.

Ранее украинский боксер Ломаченко на русском языке объявил о завершении карьеры.