Не прошедший лицензирование российский клуб может обанкротиться

Российскому футбольному клубу «Черноморец» грозит банкротство после ухода из команды инвестора Сергея Шишкарева. Об этом пишет издание Metaratings.ru.

9 июня футболистам команды должны сообщить информацию о будущем клуба, однако до 15 числа никакой конкретики не поступит. Шишкарев выплатит оставшиеся две премии и бонусы за третье место, а затем, после 15 июня, отойдет от проекта.

На счету у клуба не останется финансовых средств. Небольшие деньги даст администрация Новороссийска, однако из-за финансовых проблем клуб могут не заявить даже во Вторую лигу, после чего может быть начата процедура банкротства.

В последнем туре Первой лиги «Черноморец» играл с «Сочи». Поединок завершился победой «Черноморца» со счетом 2:1, что позволило команде набрать 64 балла и занять третье место в Первой Лиге. «Сочи» стал пятым, имея в активе 57 баллов. «Черноморец» должен был сыграть в стыковых матчах, однако не прошел лицензирование, и его место занял «Сочи». В борьбе за возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) сочинский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» и сыграет следующий сезон в высшем дивизионе.

6 июня Шишкарев, который сообщил о прекращении сотрудничества с клубом, заявил, что несколько футболистов клуба, а также главный тренер команды Олег Василенко получили от руководства предложения, согласно которым должны были повлиять на результат матча с «Сочи». В самом клубе эту информацию опровергли.

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