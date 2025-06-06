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В непрошедшем лицензирование клубе пытались манипулировать результатом матча с «Сочи»

Руководство «Черноморца» пыталось манипулировать результатом матча с «Сочи»
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Shutterstock

Председатель наблюдательного совета, инвестор «Черноморца» Сергей Шишкарев заявил, что несколько футболистов команды перед заключительным туром Первой лиги с «Сочи» получили предложение, согласно которому должны были повлиять на результат игры. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не хочу давать повод для вселенского скандала. Чтобы не рождать новую волну слухов, домыслов, пускай это идет только от меня. То, что сделал господин Пономарев (гендиректор «Черноморца» — прим. «Газеты.Ru») накануне матча с «Сочи», называется подлостью и предательством. Была попытка манипуляции футбольным результатом», — заявил он.

Также Шишкарев отметил, что предложение такого характера получили не только футболисты, но и главный тренер клуба Олег Василенко.

Поединок завершился победой «Черноморца» со счетом 2:1, что позволило команде набрать 64 балла и занять третье место в Первой Лиге. «Сочи» стал пятым, имея в активе 57 баллов. «Черноморец» должен был сыграть в стыковых матчах, однако не прошел лицензирование, и его место занял «Сочи». В борьбе за возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) сочинский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» и сыграет следующий сезон в высшем дивизионе.

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