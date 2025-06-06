В «Черноморце» сделали заявление после обвинения в договорном матче с «Сочи»

Генеральный директор «Черноморца» Максим Пономарев заявил, что инвестора клуба Сергея Шишкарева ввели в заблуждение по поводу попытки руководства клуба решить вопрос о договорном матче с «Сочи» в заключительном туре Первой Лиги. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Шишкарев заявил, что несколько футболистов клуба, а также главный тренер команды Олег Василенко получили от руководства предложения, согласно которым должны были повлиять на результат матча с «Сочи». Пономарев заявил, что разговор с игроками был, однако он не касался попытки организовать договорной матч.

«Это даже не имело бы никакого значения, потому что на тот момент мы обеспечили себе место в стыковых матчах. У этого диалога есть свидетели. Мне сейчас пишут сами футболисты, о разговоре с которыми идёт речь, — поддерживают, удивляются и опровергают любые подобные вещи», — заявил он.

Поединок завершился победой «Черноморца» со счетом 2:1, что позволило команде набрать 64 балла и занять третье место в Первой Лиге. «Сочи» стал пятым, имея в активе 57 баллов. «Черноморец» должен был сыграть в стыковых матчах, однако не прошел лицензирование, и его место занял «Сочи». В борьбе за возвращение в Российскую премьер-лигу (РПЛ) сочинский клуб одолел «Пари Нижний Новгород» и сыграет следующий сезон в высшем дивизионе.

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