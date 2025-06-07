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Черчесов назвал свою главную тренерскую цель

Черчесов: гештальт с чемпионством в России надо закрывать
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Павел Бедняков/РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что его целью является победа в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает «РБ Спорт».

«День икс наступит: те, кому надо будет решать какие-то задачи, найдут меня. Моя главная цель — победа в чемпионате России? Я это не скрываю. Этот гештальт с чемпионством в России надо закрывать», — сказал Черчесов.

27 января 2025 года Федерация футбола Казахстана объявила об увольнении Черчесова с поста главного тренера сборной.

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года. 14 ноября команда проиграла Австрии в рамках группового этапа Лиги наций. Встреча, которая состоялась на стадионе «Центральный» в Алма-Ате, завершилась со счетом 0:2. 17-го числа сборная под руководством Черчесова разгромно проиграла Норвегии на выезде — 0:5.

В 2018 году Черчесов вывел сборную России в 1/4 финала домашнего чемпионата мира, где россияне уступили в серии пенальти Хорватии.

Ранее московскому «Локомотиву» посоветовали назначить Черчесова на пост тренера клуба.

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