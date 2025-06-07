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Агент российского футболиста рассказал, интересовался ли его клиентом бывший клуб Роналду

Агент Кузьмичев заявил, что футболистом Батраковым не интересовался «Спортинг»
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника сборной России и московского «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что его клиентом не интересовался португальский «Спортинг», передает «Чемпионат».

«К стороне игрока из «Спортинга» никто не обращался. Ни агенты, ни сам клуб. И «Локомотив» точно поделился бы информацией о предложении — в этом я уверен на 100%. Не важно, устраивает оно их или нет», — сказал Кузьмичев.

С 2002 по 2003 год за «Спортинг», который является действующим чемпионом Португалии, выступал Криштиану Роналду.

В сезоне-2024/25 Батраков принял участие в 36 матчах в составе «Локомотива» и записал на своей счет 14 забитых мячей и 10 голевых передач.

Накануне последнего, 30-го тура чемпионата России «Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 50 очков.

У лидирующего «Краснодара» — 64 очка, у идущего на втором месте «Зенита» — 63, а у занимающего третью строчку ЦСКА — 56.

Ранее стало известно, за сколько московский «Спартак» готов продать лидера.

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