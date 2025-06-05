Стало известно, за сколько «Спартак» готов продать лидера

Московский «Спартак» не собирается продавать 26-летнего полузащитника Эсекьеля Барко в другой клуб за сумму меньше чем €18 млн. Об этом сообщил журналист Алешандре Маттос в социальной сети Х.

По его информации, вероятнее всего, заинтересованному в аргентинском футболисте клубу придется заплатить примерно €20 млн за его переход.

3 июня в СМИ появилась информация, что бразильский футбольный клуб «Палмейрас» хочет приобрести Барко. «Спартак» запросил за Барко €20 млн, но «Палмейрас» не готов заплатить такую сумму. Вопрос перехода должен быть решен в ближайшие несколько недель.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Барко провел 27 матчей, забив 12 мячей.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин. Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов. Бронзу завоевал московский ЦСКА — 59 очков.

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил о желании вернуться в Россию.