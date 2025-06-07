Фаната задержали на матче Россия — Нигерия

Служба безопасности стадиона «Лужники» задержала фаната, проникшего на поле по окончании товарищеского матча между сборными России и Нигерии, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Инцидент произошел после финального свистка — болельщик выбежал на газон, после чего попытался перелезть через ограждение и скрыться на одном из центральных секторов стадиона. Стюарды поймали нарушителя, после чего задержали.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России пропустила мяч впервые с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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