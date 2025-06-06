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Карпин анонсировал изменения в сборной России

Карпин заявил, что не все игроки сборной России отправятся в Минск
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после матча против сборной Нигерии заявил, что не все игроки отправятся на выездную встречу против Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Возможно, кто-то не поедет в Белоруссию, у нас 23-24 полевых футболиста, нет смысла столько возить. Пока в горячке сказать не могу, кто именно, может быть, кто-то из игроков сейчас скажет, что у него что-то не болит, а завтра выяснится, что болит. Так что пока нет конкретики», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России пропустила мяч впервые с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее клуб АПЛ уволил тренера после победы в Лиге Европы.

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