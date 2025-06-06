Карпин анонсировал изменения в сборной России

Карпин заявил, что не все игроки сборной России отправятся в Минск

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после матча против сборной Нигерии заявил, что не все игроки отправятся на выездную встречу против Белоруссии, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Возможно, кто-то не поедет в Белоруссию, у нас 23-24 полевых футболиста, нет смысла столько возить. Пока в горячке сказать не могу, кто именно, может быть, кто-то из игроков сейчас скажет, что у него что-то не болит, а завтра выяснится, что болит. Так что пока нет конкретики», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России пропустила мяч впервые с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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