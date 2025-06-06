Карпин объяснил ничью с Нигерией

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин после матча против сборной Нигерии заявил, что сопротивление соперника было высоким. Его слова приводит корреспондент «Газеты.Ru».

«Не согласен с тем, что не знали, как выходить в атаку. Может быть, не хотели сильно рисковать. Было, возможно, нежелание терять мяч, чтобы за ним потом не бегать. Мне как раз первые полчаса игры понравились больше всего. Нигерия, как и Камерун, наверное, сильнейшие команды, с которыми нам удалось сыграть в эту паузу», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась на московском стадионе «Лужники», завершилась со счетом 1:1. На 27-й минуте российская команда повела благодаря автоголу, его автором стал Семи Аджайи. Нигерия сумела сравнять на 71-й минуте, отличился Толуваласе Арокодаре.

Сборная России впервые пропустила мяч с 2023 года. «Сухая» серия команды насчитывала восемь игр. Ворота команды в этом поединке защищал голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов, допустивший результативную ошибку, приведшую к голу.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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