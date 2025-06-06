Татьяна Тарасова заявила, что матч Россия — Нигерия не является главным событием года

Татьяна Тарасова о матче Россия — Нигерия: есть куда более важные события

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что футбольный матч между Россией и Нигерией не является главным событием в спорте, передает «РБ Спорт».

«В нашем спорте происходят куда более важные события. И точно не в футболе», — сказала Тарасова.

Поединок состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени. Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

Ранее Юрий Семин рассказал, разгромит ли Россия сборную Нигерии.