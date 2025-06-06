Легенда сборной Франции объяснил разгром «Интера» от «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов

Экс-нападающий сборной Франции Давид Трезеге заявил, что французский «ПСЖ» провел идеальный матч против итальянского «Интера» в финале Лиги чемпионов, передает «Чемпионат».

«В финале Лиги чемпионов парижане провели идеальный матч. Это первый случай в истории турнира, когда финал закончился со счетом 5:0. «Париж» доминировал, а «Интер» так и не нашел никакого решения в матче», — сказал Трезеге.

Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Матвей Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Ранее на стадионе «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы в Лиге чемпионов.