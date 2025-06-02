На стадионе «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы в Лиге чемпионов

Фанаты «ПСЖ» на стадионе встретили овациями Сафонова после победы в ЛЧ

На стадионе «Парк де Пренс» прошла церемония в честь игроков французского «ПСЖ» после победы в Лиге чемпионов.

Диктор объявлял каждого игрока отдельно, чтобы он выходил по овации болельщиков. Также на поле появился и российский вратарь Матвей Сафонов, фанаты скандировали его фамилию.

В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее во Франции оценили вклад Сафонова в победу в ЛЧ.