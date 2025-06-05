Второй финалист Лиги наций определился в матче с девятью голами

Сборная Испании одолела национальную команду Франции в полуфинале Лиги наций.

Поединок, который состоялся на стадионе «Штутгарт Арена» в Германии, завершился со счетом 5:4. В составе испанской команды в этом поединке отличились Нико Уильямс, Микель Мерино, Ламин Ямаль, который оформил дубль, забив один из мячей с пенальти, а также Педри. За сборную Франции голами отметились Килиан Мбаппе, реализовавший 11-метровый удар, Райан Шерки и Рандаль Коло Муани. Еще один гол был записан автоголом, его автором стал Дани Вивиан.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

За победу в Лиге наций команда сразится со сборной Португалии, которая 4 июня обыграла Германию. Встреча, которая прошла в Мюнхене, завершилась со счетом 2:1. На 48-й минуте счет открыл игрок сборной Германии Флориан Вирц. Через 15 минут Шику Консейсау счет сравнял, а через пять минут Криштиану Роналду вывел Португалию вперед.

Финальный матч состоится 8 июня. В этот же день будет сыгран матч за третье место.

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