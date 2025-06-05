Сборная Узбекистана с игроками РПЛ впервые вышла на чемпионат мира

Сборная Узбекистана впервые квалифицировалась на чемпионат мира по футболу

Сборная Узбекистана сыграла вничью с национальной командой ОАЭ в матче третьего этапа азиатской квалификации чемпионата мира.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби, завершилась нулевой ничьей.

В составе национальной команды Узбекистана в матче сыграли Абдукодир Хусанов из «Манчестер Сити», Элдор Шомуродов из «Ромы», бывший футболист московского «Спартака» Остон Урунов, а также игроки Российской премьер-лиги Аббосбек Файзуллаев (ЦСКА, вышел на замену) и Рустамжон Ашурматов («Рубин», провел весь матч).

Этот результат позволил узбекской сборной впервые в своей истории квалифицироваться на чемпионат мира. Команда гарантировала себе второе место в группе А, набрав 18 очков за тур до окончания. Лидирует в этой группе национальная сборная Ирана, имеющая в активе 20 баллов и два матча в запасе.

Чемпионат мира по футболу состоится летом 2026 года в трех странах — США, Мексике и Канаде. Он начнется 11 июня, а 19 июля должен быть сыгран финальный поединок. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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