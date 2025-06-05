Мяч прошел мимо дальнего угла после обводящего удара Ямаля. Но там был рикошет — угловой.
Испанская контратака, Нико Уильямс с мячом вошел в штрафную левым флангом, обыграл защитника и пробил — Меньян ногой отразил!
А теперь удар Дуэ издали — в руки Симону.
Удар Мбаппе из-за штрафной пришелся в блок.
Сборная Франции в последние минуты гораздо больше держит мяч и атакует позиционно.
После розыгрыша углового Рабьо пропустил мяч на Тео Эрнандеса, который не ожидал, но подстроился и пробил — в крестовину!
Нико Уильямс прошел с мячом к штрафной и пробил точно в руки Меньяну.
Унаи Симон! Три в два выскочили французы, Дембеле отдал на Мбаппе, который не бил, а катил на пустые ворота набегавшему Дуэ, но Симон успел ногой выбить мяч!
Французские защитники сняли воздух при подаче корнера.
Атака Испании закончилась ударом Ямаля с угла вратарской с подобра — в блок и на угловой.
Первый удар из-за штрафной от Тео Эрнандеса — плотно, но над перекладиной.
И мощный недовольный гул немецких трибун при каждом касании мяча Кукурельи — отсутствие пенальти за игру рукой на последнем Евро не простили ему.
Испанцы контролируют мяч, французы высоко прессингуют, но подопечные де ла Фуэнте чувствуют себя уверенно.
В борьбе и фолах начинается матч.
Поеееееееееехали! Матч начался.
Встреча пройдет в Германии на «Штутарт-Арене», а обслуживает ее бригада арбитров из Англии с Майклом Оливером во главе.
А вот стартовый состав сборной Франции от Дидье Дешама:
Меньян, Лангле, Конате, Калюлю, Т. Эрнандес, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Дембеле.
Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте:
Симон, Порро, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри, Ямаль, Н. Уильямс, Оярсабаль.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале Лиги наций УЕФА встречаются сборные Испании и Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.