На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Спорт
Размер текста
А
А
А

Битва за финал: Испания и Франция играют в Лиге наций УЕФА. LIVE

Лига наций УЕФА. Полуфинал. Испания — Франция. ОНЛАЙН

close
Lisi Niesner/REUTERS
В полуфинале Лиги наций УЕФА встречаются сборные Испании и Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Лига наций УЕФА. Лига А. 1/2 финала
1-й тайм
05 июня 22:00
Испания
0 : 0
Франция
Стадион «Штутгарт Арена», Штутгарт, Германия
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21'

Мяч прошел мимо дальнего угла после обводящего удара Ямаля. Но там был рикошет — угловой.

20'

Испанская контратака, Нико Уильямс с мячом вошел в штрафную левым флангом, обыграл защитника и пробил — Меньян ногой отразил!

18'

А теперь удар Дуэ издали — в руки Симону.

17'

Удар Мбаппе из-за штрафной пришелся в блок.

15'

Сборная Франции в последние минуты гораздо больше держит мяч и атакует позиционно.

13'

После розыгрыша углового Рабьо пропустил мяч на Тео Эрнандеса, который не ожидал, но подстроился и пробил — в крестовину!

11'

Нико Уильямс прошел с мячом к штрафной и пробил точно в руки Меньяну.

10'

Унаи Симон! Три в два выскочили французы, Дембеле отдал на Мбаппе, который не бил, а катил на пустые ворота набегавшему Дуэ, но Симон успел ногой выбить мяч!

8'

Французские защитники сняли воздух при подаче корнера.

7'

Атака Испании закончилась ударом Ямаля с угла вратарской с подобра — в блок и на угловой.

6'

Первый удар из-за штрафной от Тео Эрнандеса — плотно, но над перекладиной.

5'

И мощный недовольный гул немецких трибун при каждом касании мяча Кукурельи — отсутствие пенальти за игру рукой на последнем Евро не простили ему.

4'

Испанцы контролируют мяч, французы высоко прессингуют, но подопечные де ла Фуэнте чувствуют себя уверенно.

2'

В борьбе и фолах начинается матч.

1'

Поеееееееееехали! Матч начался.

22:00

Встреча пройдет в Германии на «Штутарт-Арене», а обслуживает ее бригада арбитров из Англии с Майклом Оливером во главе.

21:55

А вот стартовый состав сборной Франции от Дидье Дешама:

Меньян, Лангле, Конате, Калюлю, Т. Эрнандес, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Дембеле.

21:50

Давайте обратимся к составам команд. Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте:

Симон, Порро, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри, Ямаль, Н. Уильямс, Оярсабаль.

21:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В полуфинале Лиги наций УЕФА встречаются сборные Испании и Франции. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами