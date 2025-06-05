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Экс-тренер «Спартака» заявил о желании вернуться в Россию

Тренер Каррера хочет получить предложения по работе в России, но пока их нет
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Бывший главный тренер московского «Спартака» итальянец Массимо Каррера заявил о желании вернуться в Россию. Об этом сообщил его менеджер Андреа Д'Амико «Евро-Футбол.Ру».

«Массимо открыт для предложений из России», — заявил агент.

Последним местом работы специалиста был итальянский «Асколи», откуда его уволили в сентябре.

Итальянский специалист возглавлял «Спартак» с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда выиграла золото чемпионата России в сезоне-2016/17. В июле 2017 года красно-белые впервые в своей истории завоевали Суперкубок России.

Чемпионат России сезона-2024/25 на первом месте завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак». «Локомотив» расположился на шестой строчке, набрав 53 балла.

Ранее РФС не подтвердил договоренность о матче с Аргентиной.

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