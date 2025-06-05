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Бывший игрок сборной России назвал звезду футбола, которую должен подписать «Локомотив»

Экс-футболист Канчельскис: Модрич может перейти в «Локомотив»
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Patryk Pindral/Global Look Press

Знаменитый в прошлом футболист Андрей Канчельскис, выступавший за английские «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», итальянскую «Фиорентину» и национальную сборную России, заявил, что московский «Локомотив» может подписать контракт с хорватской звездой Лукой Модричем, ушедшим этим летом из мадридского «Реала».

«Еще совсем недавно Чорлука играл за «Локомотив», почему бы нет? Если Модрич захочет, то может перебраться в Москву. Самое главное — его желание и что клуб готов предложить. «Локомотиву» нужно перехватить его у «Милана», — рассказал Канчельскис Legalbet.

Специалист отметил, что в Российскую премьер-лигу уже приехал другой звездный ветеран – босниец Миралем Пьянич, который, правда, был лично знаком с тренером ЦСКА Марко Николичем.

Модрича, являющегося одним из лучших полузащитников на протяжении последних пятнадцати лет и выигравшего «Золотой мяч» по итогам 2018 года, когда Хорватия дошла до финала чемпионата мира в России, связывают с переходом на правах свободного агента в итальянский «Милан». В минувшем сезоне хорват в 55 матчах за «Реал» отметился четырьмя забитыми мячами и восемью голевыми передачами.

Ранее стало известно, кто рассудит матч сборных России и Нигерии.

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