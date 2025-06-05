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Стало известно, кто рассудит матч сборных России и Нигерии

Бригада из Азербайджана под руководством Агаева рассудит матч России и Нигерии
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Судейская бригада из Азербайджана под руководством Алияра Агаева обслужит товарищеский матч между командами России и Нигерии. Информация об этом появилась на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Помогать ему будут Зейнал Зейналов и Акиф Амирали, резервным арбитром выступит россиянин Евгений Кукуляк.

Поединок состоится 6 июня на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Также в рамках июньского сбора национальная российская команда сыграет против соперников из Белоруссии в Минске. Игра запланирована на 10 июня.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее Карпин рассказал, что его впечатлило в сборной Нигерии.

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