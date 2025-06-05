«Крылья Советов» объявили имя нового главного тренера

Самарские «Крылья Советов» объявили о назначении Магомеда Адиева на пост главного тренера команды. Информация об этом появилась на официальном сайте клуба.

«47-летний специалист Магомед Адиев назначен на пост главного тренера самарского клуба. Контракт заключен на один год с возможностью продления по соглашению сторон», — указано в сообщении.

Адиев до назначения в самарский клуб работал исполняющим обязанности главного тренера в подмосковных «Химках», которые не сумели получить лицензию для дальнейшего выступления в чемпионате России.

27 мая пост главного тренера самарцев покинул Игорь Осинькин покинул свой пост. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место, набрав 31 очко.

На первом месте чемпионат сезона-2024/25 завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории. Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов.

Ранее Александр Кержаков назвал символическую сборную РПЛ.