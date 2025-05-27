Тренер клуба РПЛ покинул команду

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин покинул свой пост, передает Telegram-канал клуба.

«Футбольный клуб «Крылья Советов» искренне благодарит Игоря Витальевича за его работу на посту главного тренера. Всегда рады будем видеть Игоря Витальевича в Самаре», — говорится в сообщении.

В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место, набрав 31 очко.

«Краснодар» завершил чемпионат на первом месте, набрав 67 очков. Второе место занял петербургский «Зенит», набрав 66 баллов.

После начала специальной военной операции России на Украине Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.

Ранее в Госдуме рассказали, заслужил ли «Краснодар» победу в РПЛ.