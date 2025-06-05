Экс-игрок сборной России Кержаков назвал символическую сборную РПЛ

Бывший нападающий сборной России и тренер Александр Кержаков составил символическую сборную сезона-2024/25 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Он сделал это в рамках проекта «Чемпионат.com».

Вратарь: Станислав Агкацев.

Защитники: Мойзес, Виллиан Роша, Витор Тормена, Густаво Мантуан.

Полузащитники: Эдуард Сперцян, Матвей Кисляк, Алексей Батраков.

Нападающие: Маркиньос, Мирлинд Даку, Луис Энрике.

«Краснодар» завершил чемпионат сезона-2024/25, набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории.

Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Клуб прервал серию побед в РПЛ, которая составляла шесть лет. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов. На два очка отстал от него финишировавший четвертым столичный «Спартак».

Ранее экс-тренер «Спартака» заявил о желании вернуться в Россию.