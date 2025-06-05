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Хоккеиста Кучерова назвали великим

Тренер Быков назвал хоккеиста Кучерова великим
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Kim Klement Neitzel/Reuters

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков поздравил нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиту Кучерова с призом «Тед Линдсей Эворд», который вручается самому выдающему игроку сезона в НХЛ по версии ассоциации игроков. Его слова приводит «Советский спорт».

«Никита – великий игрок. Я хорошо знаю, как он создает гармонию со своими партнерами на льду и внутри коллектива. Партнеры по команде его любят, я за него очень рад», — заявил Быков.

Кучеров стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2024/25, за что получил приз «Арт Росс Трофи». 31-летний российский хоккеист в этом регулярном чемпионате набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах. Для Кучерова награда «Арт Росс Трофи» стала третьей в карьере, он оказался первым российским игроком, который сумел завоевать приз трижды.

В розыгрыше Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» не смогла преодолеть первый раунд плей-офф, вылетев от «Флориды Пантерз».

Ранее россияне из НХЛ оказались разочарованы недопуском на Олимпиаду.

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