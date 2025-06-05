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Россияне из НХЛ разочарованы недопуском на Олимпиаду

В профсоюзе НХЛ заявили о разочаровании россиян пропуска ОИ — 2026 в Италии
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David W Cerny/Reuters

Глава ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Марти Уолш заявил, что российские игроки разочарованы неучастием в предстоящем олимпийском турнире 2026 года. Его слова приводит пресс-служба лиги.

По его словам, игроки не могут поспособствовать на ситуацию, из-за которой они не допущены на Игры.

«Они мало что могут сделать с тем, что происходит. Они хотят играть с лучшими, мы слышим это постоянно. Мы надеялись, что к этому моменту конфликт не будет находиться на таком этапе», — заявил Уолш.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24.

4 февраля IIHF вновь продлила отстранение сборной России. Национальная команда не сыграла на чемпионате мира 2025 года, а также пропустит мировое первенство 2026 года и молодежный чемпионат мира — 2026.

На Олимпиаде-2022 команда Олимпийского комитета России (ОКР) выиграла серебряные медали.

Ранее сообщалось, что НХЛ не ждет российских игроков на ОИ-2026.

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