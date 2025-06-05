На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Краснодара»: команде будет сложно держать уровень

Экс-игрок Деменко: «Краснодару» будет сложно держать уровень после чемпионства
close
Виталий Тимкив/РИА Новости

«Краснодару» будет сложно поддерживать высокий уровень после завоевания чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист черно-зеленых Максим Деменко.

«Конечно, после чемпионства будет сложно держать уровень. Тем более, многими футболистами будут интересоваться другие клубы. Возможно, кто-то захочет поиграть в других чемпионатах. Посмотрим, удержит ли «Краснодар» Кордобу и Сперцяна — игроков, которые влияют на командные действия.

«Краснодар» прекрасно понимает, что нужно укрепляться. Команда и так с 18 игроками сотворила невероятное. С одной стороны, дело сделано — стали чемпионами. Но в следующем розыгрыше будет сложнее. Уходят возрастные футболисты — Газинский, Смолов, Дюпин. Появятся новички. Такие изменения неизбежны», — констатировал Деменко.

Кубанская команда по итогам минувшего розыгрыша РПЛ заняла первое место, на один балл опередив «Зенит». «Быки» лишили сине-бело-голубых возможности установить рекордную серию по количеству чемпионских титулов подряд и завоевать трофей в год 100-летия клуба. При этом для «Краснодара», основанного в 2008 году, эта победа в чемпионате стала первой в истории.

Ранее Деменко заявил, что не представляет «Спартак» без Барко.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами