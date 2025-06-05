Экс-игрок «Краснодара»: команде будет сложно держать уровень

«Краснодару» будет сложно поддерживать высокий уровень после завоевания чемпионского титула в Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение в комментарии «Газете.Ru» выразил бывший футболист черно-зеленых Максим Деменко.

«Конечно, после чемпионства будет сложно держать уровень. Тем более, многими футболистами будут интересоваться другие клубы. Возможно, кто-то захочет поиграть в других чемпионатах. Посмотрим, удержит ли «Краснодар» Кордобу и Сперцяна — игроков, которые влияют на командные действия.

«Краснодар» прекрасно понимает, что нужно укрепляться. Команда и так с 18 игроками сотворила невероятное. С одной стороны, дело сделано — стали чемпионами. Но в следующем розыгрыше будет сложнее. Уходят возрастные футболисты — Газинский, Смолов, Дюпин. Появятся новички. Такие изменения неизбежны», — констатировал Деменко.

Кубанская команда по итогам минувшего розыгрыша РПЛ заняла первое место, на один балл опередив «Зенит». «Быки» лишили сине-бело-голубых возможности установить рекордную серию по количеству чемпионских титулов подряд и завоевать трофей в год 100-летия клуба. При этом для «Краснодара», основанного в 2008 году, эта победа в чемпионате стала первой в истории.

Ранее Деменко заявил, что не представляет «Спартак» без Барко.