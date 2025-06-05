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Ветеран «Спартака»: уже не представляю команду без Барко

Экс-игрок Деменко заявил, что не представляет «Спартак» без Барко
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Александр Вильф/РИА Новости

Аргентинский полузащитник Эсекьель Барко является неотъемлемой частью московского «Спартака». Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил бывший футболист красно-белых Максим Деменко, говоря о возможных изменениях в составе москвичей в нынешнее межсезонье.

«С одной стороны, команда на трансферном рынке обладает финансовыми возможностями почти наравне с «Зенитом». И, скажем, Барко и Маркиньос себя проявили, они дают толчок команде. Без Барко я уже не представляю «Спартак». Если рассматривать дорогостоящего Гарсию, он выдает неплохие матчи, но больше — с командами, которые находятся в нижней части турнирной таблицы. Он интересный футболист, возможно, ему еще нужно время.

Что касается остальных футболистов, неслучайно Станкович сказал, что будет перестраивать команду. И наверняка он с кем-то будет расставаться. Сезон у «Спартака» был провальным: команда не вышла в финал Кубка и даже не попала в тройку призеров чемпионата. Сейчас тренера менять не стоит, но дальше у Станковича наверняка будет очень четкая задача», — считает Деменко.

В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял четвертое место, также красно-белые вылетели из Кубка, в финале Пути регионов проиграв дома «Ростову». Несмотря на серию неудачных матчей, клуб продлил контракт с главным тренером Деяном Станковичем.

В текущее межсезонье один из игроков уже покинул «Спартак» – клуб попрощался со своим воспитанником Михаилом Игнатовым. Кроме того, СМИ сообщают о возможном уходе Барко, за которого москвичи хотят получить € 20 млн, но пока покупатель не нашелся.

Ранее Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную игрока «Спартака».

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