Загитова отменила два показа своего ледового шоу

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова отменила два показа собственного ледового шоу «Ассоль». Об этом сообщает Sport24.

Организаторы планировали провести пять показов рок-мюзикла с 27 по 29 июня, после отмены двух из них были изменены и даты проведения мероприятия — теперь билеты на шоу продаются только на 27 и 28 июня.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Ранее Алина Загитова поблагодарила за приглашение в японское шоу.