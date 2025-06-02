«Огромная благодарность»: Загитова о выступлении в японском шоу

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года Алина Загитова в своем Telegram-канале призналась, что была очень рада вернуться в Японию, где выступила на шоу Fantasy on Ice.

«Это удивительная страна с потрясающей культурой и невероятными людьми. Хотела бы выразить огромную благодарность организаторам за приглашение и возможность выступить на этом великолепном мероприятии. Я надеюсь, что наше шоу подарило вам много ярких эмоций и положительных впечатлений», — написала Загитова.

Фигуристка приняла участие в двух шоу в городе Тиба. Также на льду выступила еще одна олимпийская чемпионка по фигурному катанию из России — Анна Щербакова.

Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Она приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила.

После приостановки карьеры вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным Загитова вела шоу «Ледниковый период». В феврале она призналась, что провалила работу ведущей на «Ледниковом периоде». Также она выступает в различных шоу и готовит свои проекты.

Ранее украинская фигуристка выступила против участия Загитовой и Щербаковой в японском шоу.