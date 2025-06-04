Бывший игрок сборной России высказался о возможном совмещении Карпиным постов

Знаменитый в прошлом отечественный футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» заявил, что не видит проблем в том, чтобы Валерий Карпин совмещал посты главного тренера в национальной команде страны и московском «Динамо», положительно оценив возможное назначение для бело-голубых.

«Не вижу проблем в совмещении. Эти моменты будет решать РФС. Может быть, есть определенный договор у них. Если он станет тренером «Динамо», ему могут разрешить совмещать. Для «Динамо» это, считаю, хорошая кандидатура. Валерий Георгиевич сам говорил, что при совмещении тяжело переключаться, но сейчас нет каких-то сложных отборочных турниров, так что я не вижу в этом проблемы», — отметил Деменко.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с середины 2021 года после отставки Станислава Черчесова. По ходу нынешнего сезона Карпин покинул «Ростов», который тренировал. А в последнее время специалиста прочат на пост главного тренера «Динамо».

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