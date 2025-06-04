Сафонов рассказал о встрече с Макроном после победы в Лиге чемпионов

Сафонов рассказал о приеме у Макрона: встреча была важной

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал о приеме у президента Франции Эммануэля Макрона после победы парижан в финале Лиги чемпионов, заявив о важности встречи, передает Sport24.

«Макрон лично ничего не сказал. Встреча была важной как для него, так и для клуба. Но все прошло нормально», — сказал Сафонов.

В финальной встрече парижане оказались сильнее миланского «Интера». Матч, прошедший на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, завершился победой команды под руководством Луиса Энрике со счетом 5:0. На 12-й минуте счет в матче открыл Ашраф Хакими, спустя восемь минут Дезире Дуэ увеличил преимущество своей команды. На 62-й минуте Дуэ оформил дубль, на 73-й отличился Хвича Кварацхелия, а на 87-й окончательный счет установил Маюлу.

Сафонов, который перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года, был включен в заявку на матч, однако провел ее на скамейке запасных.

Ранее на стадионе «ПСЖ» скандировали фамилию Сафонова после победы в Лиге чемпионов.