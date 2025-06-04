Бывший игрок сборной России рассказал, почему важно не проиграть Нигерии

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем товарищеском национальной команды с Нигерией.

«Мы прекрасно понимаем, что результаты сильно ни на что влиять не будут, но всегда приятно побеждать и говорить о том, что в сборной все хорошо, хотя какие-то моменты можно и исправить. После поражения может быть больше критики. Мне кажется, сейчас наши футболисты после такой паузы уже пережили эмоции от победы или опустошение от поражения. Это сборная страны – думаю, нас ждет хороший матч», — считает Деменко.

Сборная России 6 июня примет Нигерию на своем поле, а 10 июня сразится на выезде с командой Белоруссии. В 2025 году национальная команда обыграла с одинаковым счетом 5:0 Гренаду и Замбию. Команда Валерия Карпина отстранена от международных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее бывший игрок сборной России объяснил значение матча с Нигерией.