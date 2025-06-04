На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Бывший игрок сборной России рассказал, почему важно не проиграть Нигерии

Экс-футболист Деменко: если сборная проиграет, будет больше критики
close
Григорий Сысоев/РИА Новости

Знаменитый отечественный футболист Максим Деменко, во время карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также за сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем товарищеском национальной команды с Нигерией.

«Мы прекрасно понимаем, что результаты сильно ни на что влиять не будут, но всегда приятно побеждать и говорить о том, что в сборной все хорошо, хотя какие-то моменты можно и исправить. После поражения может быть больше критики. Мне кажется, сейчас наши футболисты после такой паузы уже пережили эмоции от победы или опустошение от поражения. Это сборная страны – думаю, нас ждет хороший матч», — считает Деменко.

Сборная России 6 июня примет Нигерию на своем поле, а 10 июня сразится на выезде с командой Белоруссии. В 2025 году национальная команда обыграла с одинаковым счетом 5:0 Гренаду и Замбию. Команда Валерия Карпина отстранена от международных соревнований с марта 2022 года после начала специальной военной операции на Украине.

Ранее бывший игрок сборной России объяснил значение матча с Нигерией.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами