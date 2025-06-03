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Бывший игрок сборной России объяснил значение матча с Нигерией

Экс-футболист Деменко: Нигерия – самый подходящий сейчас соперник
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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко, во время своей игровой карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды страны со сборной Нигерии, положительно оценив выбор соперника.

«Наверное, самый подходящий соперник сейчас. Понятное дело, составы меняются, но, если посмотреть на сочетания игроков, у Нигерии многие могут подъехать. У нас, может быть, соберется уже определенный костяк, и можно будет посмотреть на конкуренцию у игроков за место в национальной команде», — считает Деменко.

Сборная России под руководством Валерия Карпина 6 июня примет на своем поле команду Нигерии, а 10 июня отправится в гости к сборной Белоруссии. В 2025 году главная команда страны уже сыграла с Гренадой и Замбией, обыграв весной обоих соперников со счетом 5:0. Сборная России по-прежнему отстранена от участия в международных соревнований. Отстранение длится уже больше трех лет и связано со специальной военной операцией на Украине.

Ранее в «Зените» предложили «Оренбург» оставить в РПЛ.

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