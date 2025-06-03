«Химки» будут платить 2/3 зарплаты во время простоя

Футбольный клуб «Химки», приостановивший свою деятельность, продолжит выплачивать заработную плату сотрудникам. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Согласно выпущенному приказу гендиректором клуба Дмитрием Бреховым, клуб объявил о режиме простоя с 3 июня по 30 августа. Указанные в приказе работники освобождены от необходимости присутствовать на рабочем месте во время простоя. А оплата времени простоя будет производиться в размере двух третей тарифной ставки, оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя.

24 мая стало известно, что «Химки», новороссийский «Черноморец» и «СКА-Хабаровск» не получили лицензию для участия в РПЛ. 28 мая РФС окончательно отказал подмосковному клубу в апелляции. «Химки» в завершившемся чемпионате РПЛ заняли 12-е место. «Черноморец» в Первой лиге занял третье место, а «СКА-Хабаровск» — шестое.

Изначально СМИ сообщали, что клуб обанкротился и прекратит свое существование. Было указано, что всех футболистов и работников клуба попросили написать заявления об увольнении по собственному желанию. Футболисты окажутся в статусе свободных агентов и не получат выплаты по долгам, поскольку руководство отказывается выплачивать задолженности после отказа клубу в лицензировании. Позднее в самом клубе эту информацию опровергли.

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