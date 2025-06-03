Бывший футболист «Краснодара» оценил успехи Сафонова в «ПСЖ»

Знаменитый в прошлом отечественный полузащитник Максим Деменко, во время своей профессиональной карьеры выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о том, нужно ли перед ближайшими товарищескими матчами сборной России чествовать голкипера Матвея Сафонова, который в составе французского «Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Франции.

«Не думаю, что Сафонова надо как-то чествовать индивидуально. Но он приедет в статусе футболиста, который выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Франции, это рост его внутреннего авторитета, и в любом случае как футболист и вратарь он должен получить уверенность. Но какие-то почести индивидуально ему перед матчем сборной вряд ли нужно оказывать», — считает Деменко.

Матвей Сафонов перебрался прошлым летом из «Краснодара» в «ПСЖ» за 20 млн евро. Он является основным голкипером сборной России, которой 6 июня предстоит провести домашний матч с Нигерией, а 10 июня сыграть в гостях с национальной командой Белоруссии.

Ранее бывший нападающий сборной России дал прогноз на матч с Нигерией.