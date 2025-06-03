Экс-владелец «Спартака» объяснил уход воспитанника

Экс-владелец «Спартака» Червиченко заявил, что Игнатов по потенциалу был хорош

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью Vprognoze заявил, что полузащитник Михаил Игнатов при доверии со стороны тренерского штаба мог бы вырасти в игрока уровня Ярослава Гладышева из «Динамо».

«Мне кажется, что, если бы Игнатов имел больше практики, то точно сейчас играл на уровне Гладышева в «Динамо». Сказать, в какой команде он может продолжить карьеру я не могу», — заявил Червиченко.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Игнатов провел девять матчей, не отметившись результативными действиями.

В матче 30-го тура чемпионата России «Спартак» обыграл «Химки» со счетом 5:0. В составе победителей забитыми мячами отметились Наиль Умяров, Манфред Угальде, Ливай Гарсия, Рикарду Мангаш и Роман Зобнин.

Эта победа позволила команде набрать 57 очков за весь турнир и завершить его на четвертой строчке турнирной таблицы. В Кубке России «Спартак» завершил выступление на стадии полуфинала, уступив «Ростову».

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