Российским клубам дали совет

Бывший футболист «Манчестер Сити» и сборной Зимбабве Бенджани Мварувари в интервью «Советскому спорту» заявил, что российским клубам стоит обратить внимание на африканский рынок в поисках качественных игроков.

По его словам, многие недооценивают перспективы африканских футболистов.

«У африканских игроков есть врожденный талант к футболу. Они очень выносливые и напористые. Думаю, российским клубам стоит присмотреться к африканскому рынку, там есть много перспективных людей», — заявил Мварувари.

На первом месте чемпионат сезона-2024/25 завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории. Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов.

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