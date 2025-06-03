В «Зените» предложили «Оренбург» оставить в РПЛ

Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев в интервью Sport24 заявил, что считает необходимым предоставить место в новом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Оренбургу».

По его мнению, спортивный результат команды Владимира Слишковича выше, чем у проигравшего в стыковых матчах «Пари НН».

«Место «Химок» должен занять «Оренбург». Почему? 15-е место выше проигравшего стыки «Нижнего», — заявил Медведев.

31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч. Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

Ранее в РПЛ предложили изменить регламент перед стыковыми матчами.