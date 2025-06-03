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Стал известен новый тренер «Крыльев Советов»

Инсайдер Карпов: новым тренером «Крыльев Советов» станет Адиев
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Новым главным тренером самарских «Крыльев Советов» станет Магомед Адиев, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, кандидатуру Адиева согласовал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Руководство региона поставило задачу для нового наставника волжан завершить новый сезон в первой половине турнирной таблицы.

27 мая пост главного тренера самарцев покинул Игорь Осинькин покинул свой пост. В завершившемся сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Крылья Советов» заняли десятое место, набрав 31 очко.

На первом месте чемпионат сезона-2024/25 завершил «Краснодар», набрав 67 очков. Команда оформила победу в РПЛ в заключительном туре национального первенства, со счетом 3:0 обыграв московское «Динамо». Для клуба, основанного в 2008 году, это чемпионство стало первым в истории. Второе место в национальном первенстве занял петербургский «Зенит», в активе которого оказалось 66 баллов. Замкнул тройку лидеров московский ЦСКА, набравший 59 баллов.

Ранее сообщалось, что чемпион России покинул расположение сборной.

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