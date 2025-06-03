Чемпион России покинул расположение сборной

agkatsev.1/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила о том, что голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев покинул расположение сборной России.

По официальной информации, чемпион России 2025 года в составе краснодарского клуба прибыл в расположение национальной команды «с небольшим дискомфортом перегрузочного характера».

«Совместно с медицинским руководством клуба, тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста», — говорится в тексте заявления пресс-службы РФС.

6 июня в «Лужниках» пройдет товарищеский матч между сборными России и Нигерии. 10 июня сборная России сыграет в Минске с Белоруссией.

19 марта сборная России под руководством Валерия Карпина провела первый товарищеский матч в 2025 году и разгромила национальную команду Гренады с результатом 5:0. Россия также сыграла матч с Замбией 25 марта в Москве, игра закончилась с аналогичным счетом.

В феврале 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой.

Ранее бывший нападающий сборной России дал прогноз на матч с Нигерией.