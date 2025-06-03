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В РПЛ предложили изменить регламент перед стыковыми матчами

Глава РПЛ Алаев предложил РФС изменить регламент перед стыковыми матчами
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Владимир Астапкович/РИА Новости

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев заявил, что перед стыковыми матчами предложил Российскому футбольному союзу (РФС) изменить регламент, чтобы избежать ситуации с тем, когда выбывшая по спортивному принципу команда сохранила бы прописку в высшем дивизионе. Его слова приводит «Матч ТВ».

Алаев заявил, что предложил недопущенные к участию в новом сезоне РПЛ «Химки» принудительно опустить на последнее место в турнирной таблице, чтобы в стыках приняли участие грозненский «Ахмат» и «Оренбург», тем самым избежав ситуации с «Пари НН», которые проиграли в двухматчевом противостоянии «Сочи» из Первой лиги, при этом оставшись в элите.

«Согласно регламенту, решение принимает РФС на основании рекомендаций РПЛ и ФНЛ. Мне этот пункт не очень нравится, мы это учтем и необходимые изменения внесем. Моя лично позиция была иная. Я предлагал РФС в этой части поменять регламент. В этом случае «Химки» сместились бы на 16-е место, а «Оренбург» и «Ахмат» играли бы стыки», — заключил Алаев.

Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

Ранее стало известно, когда «Пари НН» официально вернут в РПЛ.

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