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Стало известно, как прошли выборы 16-й команды РПЛ

«Зенит» проголосовал против возвращения «Пари НН» в РПЛ после вылета в стыках
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Григорий Соколов/РИА Новости

Петербургский «Зенит» выступил против возвращения вылетевшего по итогам стыковых матчей против «Сочи» клуба «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает РИА Новости.

По информации источника, за то, чтобы нижегородская команда, занявшая в общей таблице чемпионата России 13-е место, провела сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ), проголосовало 13 клубов.

31 мая «Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в РПЛ в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч. Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

Помимо «Сочи», в РПЛ из Первой лиги поднялись калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

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