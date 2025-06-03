Мостовой заявил, что Карпину можно возглавить женскую футбольную команду

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой негативно высказался о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина на пост наставника московского «Динамо», передает «Евро-Футбол.Ру».

«В такой стране, как у нас, не должно быть совмещений. В принципе, можно тогда найти еще пару команд, если ты играешь с Монголией или Брунеем. А еще, как вариант, можно что-то и с женским футболом придумать», — сказал Мостовой.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее Карпин рассказал, может ли сборная России сыграть в товарищеском турнире.