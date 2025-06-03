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Вылетевшую в Первую лигу команду клубы РПЛ призвали оставить в высшей лиге

РИА Новости: клубы РПЛ призвали оставить «Пари НН» в высшей лиге
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Telegram-канал «ФК Пари Нижний Новгород»

На общем собрании Российской премьер-лиги (РПЛ) большинство клубов высказалось за то, чтобы оставить «Пари НН» в высшем дивизионе, несмотря на то, что клуб вылетел в Первую лигу через стыковые матчи, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

Большинство клубов проголосовало за. Петербургский «Зенит» был против, а «Сочи» воздержался.

«Пари НН» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч.

Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

Ранее «Сочи» вышел в РПЛ.

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