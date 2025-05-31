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«Сочи» вышел в РПЛ

«Сочи» обыграл «Пари НН» в стыковом матче и вышел в РПЛ
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Telegram-канал «ФК «Сочи»»

«Пари Нижний Новгород» уступил «Сочи» в ответном стыковом матче за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена», завершилась с результатом 3:1. Счет в матче открыл сочинский клуб, на 21-й минуте отличился Кирилл Заика. Следом на исходе первого тайма дубль оформил Мартин Крамарич. Нижегородская команда усилиями Хуана Босельи отквитала один мяч.

Таким образом, со счетом 4:3 в двухматчевом противостоянии победу одержали сочинцы, которые получили место в РПЛ.

«Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в Российской премьер-лиге, набрав за 30 туров 27 очков. «Сочи» оказался на пятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, однако получил право сыграть в стыковых матчах, потому что «Черноморец», оказавшийся третьим, не прошел лицензирование, которое необходимо для выступления в РПЛ.

В других стыках играют грозненский «Ахмат» (РПЛ) и екатеринбургский «Урал» (Первая лига). Первый матч, который состоялся 28 мая в Екатеринбурге, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ответная игра состоится 31 мая.

Ранее Хабиб Нурмагомедов назвал команду, за которую будет болеть в финале Лиги чемпионов.

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