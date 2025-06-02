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Карпин рассказал, может ли сборная России сыграть в товарищеском турнире

Карпин: не думаю, что товарищеский турнир как‑то замотивирует сборную России
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что товарищеский турнир может не замотивировать футболистов, передает «Матч ТВ».

«Не думаю, что товарищеский турнир как‑то замотивирует. Если будут соперники уровня Нигерии, будет интересно», — сказал Карпин.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Мексике и Канаде.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) рассказали, когда Россию могут вернуть на международную арену.

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