Стали известны исключенные из РПЛ команды

Воронежский «Факел», «Оренбург» и «Пари НН» исключены из Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «РБ Спорт» в своем Telegram-канале.

Все три команды вылетели из РПЛ по спортивному принципу. В Премьер-лигу приняты калининградская «Балтика», московское «Торпедо» и «Сочи». Они вышли в лигу по спортивному принципу.

Также из РПЛ исключены подмосковные «Химки», которые не смогли получить лицензию. Решение о том, кто займет место «Химок», будет принимать исполком Российского футбольного союза (РФС).

До сезона-2024/25 петербургский «Зенит» выиграл национальное первенство шесть раз подряд.

В заключительном туре РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил грозненский «Ахмат» — 3:0.

В год столетия клуба «Зенит» остался без трофеев. Команда стала второй в РПЛ, набрав за 30 туров 66 очков и уступив один балл «Краснодару», впервые выигравшему чемпионство. В Кубке России петербургский клуб завершил выступление на стадии финала Пути РПЛ, проиграв московскому ЦСКА в серии послематчевых пенальти. В финале Кубка России армейский клуб сыграет с «Ростовом».

Ранее агент Артема Дзюбы заявил, что футболистом интересовались за границей.