Двое несовершеннолетних были арестованы при попытке взлома дома игрока «ПСЖ»

Двое несовершеннолетних были арестованы при попытке взлома дома полузащитника «Пари Сен-Жермен» Фабиана Руиса, передает Le Parisen.

Инцидент произошел 2 июня, когда в Париже праздновали победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Правонарушителей поймали на месте.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

3 июня сербский теннисист Новак Джокович рассказал о беспорядках в Париже, которые произошли после победы французского «ПСЖ» в финале Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось о том, что Хвичу Кварацхелию наградят орденом.