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Кварацхелию наградят орденом

Футболиста «ПСЖ» Кварацхелию наградят орденом в Грузии
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Jason Cairnduff/Action Images via Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что футболиста французского «ПСЖ» Хвичу Кварацхелию наградят орденом Святого Георгия за победу в Лиге чемпионов, передает Первый канал Грузии.

«У нас есть традиция — когда наши спортсмены достигают высот, мы выдвигаем их на высшие государственные награды. За победу в Лиге чемпионов я хочу представить его к награждению Орденом Победы имени Святого Георгия», — сказал Кобахидзе.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. В финале, проходившем в Мюнхене, парижане разгромили миланский «Интер» со счетом 5:0.

Благодаря этой победе «Пари Сен-Жермен» получил право сыграть в Суперкубке Европы против лондонского «Тоттенхэма», который 21 мая стал победителем финала Лиги Европы, обыграв с минимальным счетом «Манчестер Юнайтед» (1:0). Игра пройдет в итальянском Удине на стадионе «Дачия Арена» 13 августа 2025 года.

Ранее Александр Мостовой заявил, что «Интер» играл бездарно в финале Лиги чемпионов.

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